AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’yı hedef almıştı... Küfürbaz Altaylı’ya, Hasan Karakaya’lı cevap

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Oyuncu Türkan Şoray, Sözcü gazetesine röportaj verdi. Tele1, Cumhuriyet, Solhaber, ve T24 gibi CHP yandaşları, Şoray üzerinden siyasi söylemler üretti. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yaptığı iki Twitter paylaşımında, “Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray.”, “Çamuriyet’çi (çamur atıcı) HDPKK’cı, tantanacı medyanın senaryosunda kullanılmak Türkan Şoray’ı da rahatsız etmiştir heralde” paylaşımı yaptı. Şoray’ın ünlü simasının arkasına saklanan CHP yandaşı medya, Çamlı’ya yönelik yıpratma kampğanyası başlattı. Çamlı aleyhine yürütülen karalama kampanyasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı. Fatih Altaylı, köşesinde AK Parti’li Çamlı’yı hedef aldı. 28 Şubat zulmünün medya yürütücülerinden Altaylı, “Ayıp diye bir şey var Yeliz Hanım” başlıklı yazısında, “Yeliz Hanım olarak da tanıdığımız Çamlı” diyerek AK Parti’li vekile hakaret etti.

Altaylı’dan bel altı saldırı

Ahmet Hamdi Çamlı’nın siyasete Recep Tayyip Erdoğan’ın gönüllü şoförü kontenjanından girdiği yalanına imza attığı yazısında Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Türkan Şoray’a yönelik olarak Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray” ifadelerini kullandığı bir tweet attı. Türkan Hanım Ahmet Hamdi Çamlı’yı ciddiye almış mıdır bilmiyorum. Muhtemelen almamıştır. Ancak Türkiye’nin en apolitik sanatçılarından birinin, üstelik de 70’li yaşlarında hala saygın ve sevilen bir sanatçının fikrine karşı gösterilen bu tahammülsüzlük çok simgeseldir. Ve Yeliz Hanım olarak da tanıdığımız Çamlı’nın hanesine hem siyasi, hem de insani bir ayıp olarak kaydedilmiştir."

Altaylı’ya Karakaya tokadı

Altaylı’nın saldırısına cevap veren İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, manidar bir göndermede bulundu. Altaylı’nın 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere ettiği küfürü hatırlatan AK Parti’li Çamlı, merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya’nın Altaylı’nın küfürlerine karşı yazdığı tarihi yazıya atıf yaptı.

Twitter’da Fatih Altaylı’yı etiketleyen Çamlı, şu ifadeleri kullandı: “Ahh Hasan Karakaya abi ah, birden aklıma düştün! Allah rahmet etsin, Mekanın cennet olsun. @FatihAltaylı”

Karakaya'nın efsane yazısı

28 Şubat döneminin medyadaki aktör isimlerinden Fatih Altaylı, başörtülülere ve özgürlük için direnen bacılarımıza 'fahişeler' diye hakaret etmiş; bununla da yetinmeyerek 'şerefsiz, satanist, aşağılık köpek' gibi alçakça ifadelere de imza atmıştı. Altaylı'ya o dönemde 'anladığı dilden' cevap, merhum Genel Yayın Koordinatörümüz Hasan Karakaya'dan gelmişti.

Karakaya 10.10.1999 tarihli yazısına, “Kendimde değilim bugün” diyerek başlamış ve özellikle hanım okurlarının o yazısını okumamasını istemişti. İşte Karakaya’nın 28 Şubat zulmü sürecinde Altaylı'nın anladığı dilden kaleme aldığı o yazı: