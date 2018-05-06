Ak Parti milletvekili adaylarını ne zaman açıklayacak?

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi maratonu başladı. Seçim maratonunun başlamasıyla birlikte siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi.

Yüksek seçim Kurumu’nun seçim takvimini açıklamasıyla siyasi partiler de milletvekili aday adaylığı sürecinde başvuruları kabul etti. Aday adaylığı sürecinde yoğun bir tempoyla çalışan siyasi partileri şimdi de milletvekilleri aday listelerini hazırlama telaşı sardı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 24 Nisan’da başlayan aday adaylığı başvuruları 2 Mayıs Çarşamba günü son buldu. AK Parti’de mevcut milletvekillerinden 239 milletvekili tekrar başvuru yaparken yeni başvuruların sayısı ise 7 bin 329 olarak ilan edildi.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Siyasi partilerin, seçim çevrelerine ait olan aday listelerini 21 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna(YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi partilerin adaylarının başvuru belgelerindeki eksikleri tamamlamalarının son tarihi ise 25 Mayıs, Milletvekili geçici aday listesi 26 Mayıs’ta YSK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

AK Parti’nin de bu süreçte 21 Mayıs tarihi öncesi milletvekili adaylarını belirleyip, aday listesini açıklaması bekleniyor.