Ak parti milletvekili adayları ne zaman belli olur?

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi maratonu resmi olarak başladı. Seçim maratonunun başlamasıyla birlikte siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Bir yandan seçim bildirgeleri hazırlanırken diğer yandan illerden gösterilecek olan milletvekilli adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 24 Nisan’da başlayan aday adaylığı başvuruları 2 Mayıs Çarşamba günü son buldu. AK Parti’de mevcut milletvekillerinden 239 milletvekili tekrar başvuru yaparken yeni başvuruların sayısı ise 7 bin 329 olarak ilan edildi.

AK PARTİ 27. DÖNEM MİLETVEKİLİ ADAYLARI

Siyasi partilerin, seçim çevrelerine ait olan aday listelerini 21 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna(YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi partilerin adaylarının başvuru belgelerindeki eksikleri tamamlamalarının son tarihi ise 25 Mayıs, Milletvekili geçici aday listesi 26 Mayıs’ta YSK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin temayül çalışmaları sonrası başvuruları inceleyip önümüzdeki günlerde 27. Dönem milletvekili adaylarını ilan etmesi bekleniyor.