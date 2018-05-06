Ak parti milletvekili adayları ne zaman belli olacak?

Türkiye 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlere odaklanırken siyasi partilerde de seçim mesaisi başladı. YSK’nın açıklamış olduğu seçim takvimi ile birlikte siyasi partilerde de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı.

Ak Parti’de 24 Nisan’da başlayan aday adaylığı başvuruları 2 Mayıs tarihinde sona erdi. AK Parti’de mevcut milletvekillerinden 239 vekil tekrar başvuru yaparken yeni başvuruların sayısı ise 7 bin 329 olarak açıklandı.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Siyasi partilerin, seçim çevrelerine ait olan aday listelerini 21 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna(YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi partilerin adaylarının başvuru belgelerindeki eksikleri tamamlamalarının son tarihi ise 25 Mayıs, Milletvekili geçici aday listesi 26 Mayıs’ta YSK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

AK Parti’nin de bu süreçte 21 Mayıs öncesi milletvekili aday adayları başvurularını değerlendirip, adaylarını belirlemesi bekleniyor.