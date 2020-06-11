  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti milletvekili adayı korona virüse yenik düştü

AK Parti 26’ncı dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Abdurrahman Yetkin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:29:02 -
AK Parti milletvekili adayı korona virüse yenik düştü

AK Parti 26’ncı dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Abdurrahman Yetkin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkin, Şanlıurfa’nın kurtuluş savaşında önemli görev alan 12’lerin lideri ve 1919 ile 1923 yılları arasında Urfa Belediye Başkanı olan Mustafa Hacıkamiloğlu’nun da torunuydu.


Yetkin’in ölümü iş ve siyaset camiasını da derinden üzdü. Yetkin’in hayatını kaybettiğini duyan siyasiler ve iş adamları, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı