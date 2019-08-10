0553 313 94 23

AK Parti milletvekili Açıkgöz Kurban Bayramı’nı kutladı

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
AK Parti milletvekili Açıkgöz Kurban Bayramı’nı kutladı

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, maneviyatımızın yoğunlaştığı, kurban bereketinin milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; Kurban Bayramı’mızın hayırlara vesile olmasını dilerim dedi.


Açıkgöz, “Yüce Yaradan’ın "Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır. (Hac, 22/37)" emri gereği, kurban; Hz. İbrahim’in imanını, Hz. Hacer’in sadakatini ve Hz. İsmail’in teslimiyetini kuşananlara Rabbimizin bir ikramıdır. Aziz milletimiz, tarih boyunca ancak Allah’ın huzurunda rükûda ve secdede eğilmekten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedi.


Vatanımıza, milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırılarda şahadete ulaşan kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; vefakâr gazilerimize acil şifalar; aziz ailelerine de şükran ve minnetle sabırlar dilerim. Hacılarımızın Arafat’tan Müzdelife’ye, oradan da Mina’ya inip şeytanı taşladığı, ziyaret tavafı yapıp hacı olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığı mübarek bir günde hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın da haclarının kabul edilmesini diliyorum.


İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’da ve Filistin topraklarında, İsrail askerlerinin Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulümlerin; Suriye, Irak, Mısır, Myanmar, Doğu Türkistan ve Arakan’daki zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu; vatanımızda, yakın coğrafyamızda, Türk-İslam âleminde ve tüm dünyada birlik, beraberlik, huzur, güven ve istikrar ortamının hâkim olduğu, dargınların barıştığı, hoşgörülü nice bayramlara ulaşmayı Yüce Mevlam’dan niyaz ederim. Bayram; sevgiyi, muhabbeti ve samimiyeti paylaştıkça bereketlenir. Bayramda sıla-i rahime, sevdiklerimize ulaşmak için çıktığımız yollarda trafik kurallarına uyarak güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerinize kavuşmanızı dilerim.


Mübarek Kurban Bayramı’mızı en kalbi duygularımla kutlar; bayramımızın Nevşehir’imize, ülkemize, milletimize, İslam dünyamıza ve tüm insanlık âlemine huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” yapıldı
    1. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    2. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    3. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    4. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    5. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    6. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    7. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    8. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    9. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    10. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    11. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    12. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    13. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    14. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    15. Sahte paranın kurbanı olmayın
    16. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    17. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    18. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    19. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    20. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz