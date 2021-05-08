AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den İsrail'e tepki!

Resul Ekrem Şahan Ankara

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

İsrail polisinin saldırısında yüzlerce kişinin yaralanmasından endişe edilirken son açıklamalara göre 205 kişinin yaralandığı bildirildi.Mescid-i Aksa’da ibadetlere engel olan İsrail polisine siyasetçiler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler.

Bakanlar

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “İlk kıblemiz #MescidiAksa’ya İsrail’in yaptığı saldırıyı kınıyor, saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun, İslam âlemine huzur ve sağlık getirsin. Daima yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimiz için bu mübarek gecede dua edelim”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları asla kabul edilemez. İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona erdirmelidir. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Mescid-i Aksa’da, ibadet eden müslümanlara yönelik İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu görmek istemese de İsrail insanlık suçu işlemektedir. Sessiz kalan bu suça ortaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır. İsrail’in insanlık dışı saldırıları son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.”

AK Parti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta: “Mübarek Ramazan’ın son haftasında iftar sonrası Mescid-i Aksâ’ya girerek ses bombaları ile Müslümanlara yönelik yapılan saldırıları lanetliyorum. Filistin ve Aksâ özgür kalana dek tarafımız Filistinli kardeşlerimizin tarafıdır, sesimiz onların da sesidir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ: “Terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını lanetliyorum. Bu mübarek ayda siyonist azgınlığın zulmüne karşı her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında Kudüs Davasını savunmaya devam edeceğiz. Rabbim zalimlere fırsat vermesin”

MHP

MHP Genel Başkan Yardımcısı MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın: “Mübarek Ramazan ayında İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara ses bombalarıyla saldırması, devlet terörünün ulaştığı korkunç pervasızlığı gözler önüne sermektedir. Din ve ibadet hürriyetine yönelik bu menfur tecavüzü şiddetle kınıyoruz”

MHP Genel Başkan Başdanışmanı 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy:“Mübarek bir gecede #MescidiAksa da yapılan saldırı asla kabul edilemez. İsrail devlet terörünü bir kez daha lanetliyoruz. Türk milleti ve devleti olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Kudüs’ün ve bütün Filistin halkının yanındayız”

MHP MYK Üyesi 27.Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak: “Mübarek Ramazan ayında İsrail’in #MescidiAksa'da namaz kılan cemaate yaptığı çirkin saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz”

CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!”

CHP Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak: “İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle saldırması asla kabul edilemez. Bu saldırıyı kınıyor; yaralanan Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: “İsrail’in Mescid-i Aksa’da ses bombaları ve plastik mermilerle cemaate saldırısını kınıyorum. Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize, İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu insanlık dışı olay karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “İlk kıblemiz #MescidiAksa'ya yapılan menfur saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek Ramazan ayında böyle bir alçaklığa kalkışacak kadar gözü dönmüş olan işgalci İsrail'e derhal gereken cevap verilmelidir! Haklı davalarında Filistin halkının dün olduğu gibi bugün de yanındayız”