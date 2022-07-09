AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den aynı karar

Siyasi partilerin Kurban Bayramı dolayısıyla yapacakları bayramlaşma programları belli oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Zafer Partisi'ne bayram ziyareti yapmama kararı aldı.

Kurban Bayramı için siyasi partilerin yapacakları programlara Zafer Partisi damgasını vurdu.

Zafer Partisi'ne ziyaret yok

Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi ile TBMM'de grubu olan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti bayramlaşmayacak.

AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, Hür Dava, Saadet Partisi ve diğer partilerle devam edecek. AK Parti, partiden istifa ederek yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerin bayram ziyareti gerçekleştirmeyecek. AK Parti ayrıca HDP ve Zafer Partisi ile de bayramlaşmayacak.