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Siyaset AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den aynı karar
Siyaset

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den aynı karar

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, son dönemde ırkçı tutumu ile dikkat çeken Zafer Partisi'ne bayram ziyareti yapmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 14:05:00 -
AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den aynı karar

Siyasi partilerin Kurban Bayramı dolayısıyla yapacakları bayramlaşma programları belli oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Zafer Partisi'ne bayram ziyareti yapmama kararı aldı.

Kurban Bayramı için siyasi partilerin yapacakları programlara Zafer Partisi damgasını vurdu.

Zafer Partisi'ne ziyaret yok

Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi ile TBMM'de grubu olan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti bayramlaşmayacak.

AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, Hür Dava, Saadet Partisi ve diğer partilerle devam edecek. AK Parti, partiden istifa ederek yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerin bayram ziyareti gerçekleştirmeyecek. AK Parti ayrıca HDP ve Zafer Partisi ile de bayramlaşmayacak.

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Yorumlar

YUSUF ZOR

ELİNDE KUR'AN MUHAFAZAKAR AYET KARŞITI YASA DAYATAN SİYASİLERDEN DİNİ BAYRAM KUTLAMALARI İZLİYORUZ. BİZ BAYRAMINIZI KUTLAMIYORUZ. Ayet Karşıtı YOKSULLUK NAFAKASI MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE DAYATILIRKEN, ANNELER ESKİ EŞE AVUÇ AÇARKEN FAKİR İKİ İNSANI NAFAKA DİYE BİR EKMEK BAŞINDA KAVGA ETTİRİRKEN (SİZ HİÇ ZENGİNİN NAFAKA HAPSİ YATTIĞINI DUYDUNUZ MU) , PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSİ ŞERİFİ ÇOCUKLARINIZI ERKEN EVERİN DEYİP ERKEN EVLİLERİ HAPİSTE ÇÜRÜTÜRKEN, EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN İFTİRA TARAFINIZCA YASALAŞTIRILARAK İÇERİDE BİNLERCE 6284 MAĞDURU YATARKEN... BİZ BAYRAMINIZI KUTLAMIYORUZ. BİZ 2023 SEÇİMLERİNDE SİZİ KUTLARIZ.... BU ARADA GAZİLER E SAKAT KALDI DİYE VERDİĞİNİZ EKMEK PARALARI BOŞANMIŞLARDA NAFAKA DİYE SAPA SAĞLAM KADINLARA GİDİYOR. BİLİN İSTEDİK.

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