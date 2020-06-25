AK Parti Meclis’e sunmayı planlıyor! Kritik süreç Pazartesi başlayacak

AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Bülent Turan dün CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelerek teklifle ilgili görüşlerini aldı. Taslak metne birkaç gün içerisinde son şeklinin verilmesi hedefleniyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanvekilleri görüşmeler sırasında baroların seçim sistemine ilişkin üç ayrı formül önerdi.

Bu öneriler şöyle:

∂ Beş binin üzerinde avukat olan şehirlerin yani İstanbul, Ankara ve İzmir’de iki bin avukat bir araya gelerek birden fazla baro kurabilmesi.

∂ Seksen bir şehrin tamamında çoklu baro kurulabilmesi.

∂ Sadece 30 büyükşehirde çoklu baro sistemine geçilmesi.

AK Parti’nin bu tekliflerine muhalefetin karşı çıktığı öğrenildi. CHP heyetinin baroların karşı olduğu bir konuya destek vermeyeceklerini ifade ettiği belirtildi.

"Görüşlerini aldık"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefetle yaptığı görüşmelerin ardından şöyle konuştu: Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin, barolarla ve avukatlık kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık. Yaptığımız çalışmanın nihai bir çalışma olmadığını ilettik. Bugünkü ziyaretimiz bir istişare görüşmeleriydi. Çalışma iki aylık sürede belirli bir noktaya geldi. Pek çok teklif değerlendirildi. Diğer siyasi partilerin görüşlerini de not aldık. Bu değerlendirmeleri kendi grubumuzla neticelendirerek esasa ilişkin açıklama yapabileceğiz. Henüz olgunlaşma aşamasında olduğundan dolayı muhalefetin fikirlerini aldık. Kesin olarak destek verecekleri noktalar da var, karşı oldukları yerler de...

(Türkiye gazetesi)