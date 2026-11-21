Milletvekili Kılıç yaptığı açıklamada, Mardin'in farklı dillerin, inançların ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı, hoşgörü ve kardeşlik ikliminin en güçlü şekilde hissedildiği şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Mardin'in tarihi dokusu, kadim geçmişi ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye'nin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kılıç, bu değerlerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Faruk Kılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Mardin, asırlardır farklı kültürlerin, inançların ve dillerin kardeşlik içerisinde yaşadığı müstesna bir şehirdir. Tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla ülkemizin ortak hafızasında önemli bir yere sahiptir. Bizlere düşen görev, bu eşsiz mirası korumak, kardeşlik ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle Mardin'imizin 21 Kasım Onur Günü'nü kutluyor, kadim şehrimize huzur, birlik, beraberlik ve aydınlık yarınlar diliyorum."

Kılıç, Mardin'in sahip olduğu çok kültürlü yapının Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı günün tüm Mardinliler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.