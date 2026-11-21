10 AYI AŞKIN SÜREDİR ÇALIŞIYORUZ’ COP31 Ajans Başkanı ve YDR İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, organizasyonun hazırlıklarına yaklaşık 10 ay önce başladıklarını belirterek, “Biz sürecin başlangıcından itibaren içerisindeyiz. 10 ayı aşkın süredir çalışıyoruz. Alan planlaması dahil, işin finalize edilmesine kadarki bütün süreçlerde yer aldık. Ama bu, tek başına bizim yaptığımız bir organizasyon demek haksızlık olur. Arkasında müthiş bir ekip çalışması var" dedi. Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine dikkat çeken Karadeniz, “Türkiye coğrafya olarak çok avantajlı bir lokasyon. Özellikle Antalya’nın konaklama anlamında büyük avantajları var. Ulaşım anlamında iyi bir destinasyon. Bu avantajların yanı sıra biz alanla ilgili de oldukça efektif planlama yaptık. Aslında COP bir vizyon projesi. Böyle bir etkinliğe ülke olarak ev sahipliği yapmak vizyon gerektiren bir iş" diye konuştu.