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AK Parti Manisa Teşkilatında erken bayramlaşma

AK Parti Manisa İl Teşkilatı bu sene ilk kez bayram öncesinde parti binasında düzenlediği programla bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:46
AK Parti Manisa Teşkilatında erken bayramlaşma

AK Parti Manisa İl Teşkilatı bu sene ilk kez bayram öncesinde parti binasında düzenlediği programla bayramlaştı. Bayramlaşma programına AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve İsmail Bilen de katıldı.


AK Parti Manisa İl Başkanlığı binasında Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi. İlk kez bir bayramı bayram öncesinde kutladıklarını belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, havaların sıcak olması ve kurban bayramının yoğun geçen bir bayram olmasından dolayı yaptıkları istişareler sonunda teşkilat bayramlaşmasını bayram öncesinde yapma kararı aldıklarını belirterek herkesin bayramını kutladı.


AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise meclisin 1 Ekim’e kadar tatilde olması nedeniyle bu dönemi Manisa’da geçireceklerini ve vatandaşlarla birlikte olacaklarını söyledi. İlçe teşkilatlarında bayramlaşma programlarına katıldıklarını kaydeden Akkal tüm İslam Aleminin güzel bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.


AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar sürekli iyi işlere imza attığını belirterek önümüzdeki günlerde de her şeyin daha da güzel olacağını söyledi. AK Parti’nin 14 Ağustos’ta kurulduğunu da hatırlatan Bilen kuruluş yıldönümünün hayırlı olmasını dileyerek tüm partililerin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.


AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, eski milletvekillerinden Muzaffer Yurttaş, ilçe başkanları, Saruhanlı eski Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve çok sayıda partili katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:46
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