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Ak Parti Mamak teşkilatı seçime iddialı hazırlanıyor

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı, tarafından düzenlenen vefa buluşmasına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2019 Cuma 12:53
Ak Parti Mamak teşkilatı seçime iddialı hazırlanıyor

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı, tarafından düzenlenen vefa buluşmasına Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanvekili Mehmet Ali Demir, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti’nin 16 yıl boyunca elde ettiği başarıların mimarının teşkilatlar olduğunu söyleyen Akdoğan, “Mamak teşkilatı her zaman tek ses tek yürektir. En gayretli, en fedakâr teşkilatlarımızdan biridir. Arı gibi çalışır, kapı kapı dolaşır. Biz bir aileyiz. Bu davanın neferi olan kardeşlerimizle bir aradayız. Başarı kendi kendine olmuyor. Sizler 16 yıllık başarımızın mimarısınız. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız” dedi.

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Akgül, AK Parti’nin vefasına dikkat çekti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:53
  1. Ankara
  2. Yalçın Akdoğan
  3. AK Parti
  4. Ahmet Gül
  5. Mamak Belediyesi

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