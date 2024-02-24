AK Parti Mamak Belediye Başkan adayından CHP'ye insanlık dersi: Iraklı Türkmen çocukları evinde ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, Gülveren Semt Pazarı’nda CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin tarafından saldırıya uğrayan Irak Türkmeni çocukları yaşadıkları evde ziyaret etti.

"ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZ"

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, Gülveren Semt Pazarı'nda CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin tarafından saldırıya uğrayan Irak Türkmeni çocukları yaşadıkları evde ziyaret etti.

Balcı, ziyarete ilişkin, "Bizim çocuklarımız onlar, bizim evlatlarımız..." notuyla paylaşımda bulundu.

CHP'Lİ ADAY IRAK TÜRKMENİ ÇOCUKLARA NEFRET KUSMUŞTU



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Mamak'ta Gülveren Semt Pazarı'nda seçim çalışması yaptığı sırada Irak Türkmeni çocuklara, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları… Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler" diyen CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki gördü.

"ÇOCUK, ÇOCUKTUR"

CHP'li Veli Gündüz Şahin'in psikolojik şiddetine maruz kalan çocukları Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Asım Balcı, yaşadıkları evde ziyaret etti.

Çocuklara Ankaragücü forması hediye eden Asım Balcı, "Öncelikle soydaşımız olan bu çocuklarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her şeyden öte bunlar çocuk. Çocuk masumdur. Çocuk sevgi ister. Çocuğun rengi olmaz. Çocuğun ırkı olmaz. Kısacası çocuk, çocuktur. Çocuklara öfke gösterilmez, sevgi gösterilir" şeklinde konuştu.

Balcı'ya, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışması sırasında gördüğü Türkmen çocukları hedef alarak;

"Bunlar Iraklı değil mi? Gönderirim ben bunları memleketine. Bu çocuklar büyüsünler yarın memleketimize büyük sorun olurlar." Demişti.

Skandal açıklamalarına devam eden Şahin, çevredeki vatandaşlardan bunun olmaması için kendisine oy vermelerini istemişti.

Şahin'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, Türkmen çocukları hedef alan Şahin'e ise tepki yağmıştı.