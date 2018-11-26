AK Parti Maltepe belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Maltepe belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Maltepe belediye başkan adayı kim? Kadem Ekşi AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı mı oldu?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Beylikdüzü AK Parti belediye başkan adayı Kadem Ekşi olacağı söyleniyor. Kadem Ekşi Jeofizik Mühendisi ve İşadamı olarak görev yapmakta.

Maltepe 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ali Kılıç % 49.3

AK Parti adayı Edibe Sözen Yavuz % 38.1

MHP adayı Arif Tevetoğlu % 8.2

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019