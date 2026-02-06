AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'dan 6 Şubat depremi mesajı

İl Başkanı Bakan, mesajında, 6 Şubat’ın milletimizin hafızasında derin izler bırakan bir tarih olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Asrın felaketinin ardından, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin kararlı iradesiyle başlatılan Asrın İnşası, Malatya’mızda ve deprem bölgesinin dört bir yanında Asrın Destanı’na dönüşmüştür. Şehrimizin merkezinde, ilçelerinde ve kırsal mahallelerinde yükselen konutlar, köy evleri, çarşılar ve iş yerleriyle; Malatya’mız yeniden ayağa kalkmış, küllerinden doğmuştur. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere tüm bakanlıklarımızın koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar neticesinde, Malatya’mızda 121 bin bağımsız bölüm hızla inşa edilmiş; 80 bine yakın hak sahibi hemşehrimiz yeni konutlarına yerleştirilmiş, şehir merkezinden en uzak köylerimize kadar kapsamlı bir dönüşüm hayata geçirilmiştir.

Bu süreçte özellikle altını çizmek gerekir ki; deprem bölgesi, hiçbir şekilde tasarruf tedbirlerinin konusu yapılmamıştır. Devletimiz, şartlar ne olursa olsun depremden etkilenen şehirlerimizi önceliklendirmiş; kaynak, imkân ve zaman konusunda hiçbir kısıtlamaya gitmeden Malatya’mız ve deprem bölgesindeki tüm iller için kararlı bir duruş sergilemiştir. Bu yaklaşım, yeniden inşa sürecinin hızında ve 455 bin konutla ortaya çıkan sonuçlarda açıkça görülmektedir.

Yeniden inşa süreci yalnızca konutlarla sınırlı kalmamıştır. Şehrimizin altyapısı da baştan sona yenilenmektedir. Yollar genişletilmiş, yeni ulaşım aksları açılmış, şehir merkezine 4 bin 100 araçlık otopark kazandırılmıştır. Malatya’yı geleceğe hazırlayan, yaşam kalitesini artıran çok merkezli bir şehir modeli adım adım hızla hayata geçirilmektedir.

Depremden etkilenen diğer illerimizde olduğu gibi Malatya’mızda da yürütülen bu büyük yeniden inşa hamlesi; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin, zor zamanlarda nasıl hızlı, planlı ve kararlı hareket edebildiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bakanlarımız, valiliğimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz ve tüm kamu kurumlarımızın büyük bir uyum içinde yürüttüğü bu çalışmalar neticesinde, Malatya’da örnek bir yeniden inşa başarısı ortaya konulmuştur. Bu başarı, güçlü liderliğin, devlet aklının ve millet-devlet birlikteliğinin ortak eseridir.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hemşehrilerimizin huzuru ve geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük acılar yaşadığımız 6 Şubat’ın üçüncü yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyor; Malatyalı hemşehrilerimize ve aziz milletimize sağlık, huzur ve esenlik temenni ediyorum.”