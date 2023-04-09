AK Parti listesi açıklandı! Ünlü oyuncu Manisa'dan milletvekili adayı oldu

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Açıklanan listeye göre ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri de seçim için listelere dahil ediyor. Birçok ünlü oyuncu ve müzisyen farklı partilerden aday adayı olduğunu duyururken, merakla beklenen AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı.

Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. Açıklanan listede Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Derviş'i Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan aday oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa/ Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Daha çok roman türünde eserler vermiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur.2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca oynadığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.