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AK Parti Kütahya belediye başkan adayları 2019

AK Parti'nin Kütahya belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti yerel seçim 2019'da hızlı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu ana kadar 60 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Belediye başkan adayları açıklanmayan iller arasında Kütahya da var. AK Parti Kütahya belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? AK Parti Kütahya belediye başkan adayları kim? AK Parti Kütahya belediye başkan adayları haberleri...

04 Aralık 2018 Salı 16:01
AK Parti Kütahya belediye başkan adayları 2019

AK Parti'nin Kütahya belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti yerel seçim 2019'da hızlı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu ana kadar 60 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Belediye başkan adayları açıklanmayan iller arasında Kütahya da var. AK Parti Kütahya belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? AK Parti Kütahya belediye başkan adayları kim? AK Parti Kütahya belediye başkan adayları haberleri...

Kütahya AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Kütahya belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Kütahya yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Kütühya belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti Kütahya belediye belediye başkan adayı ve Kütahya ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak. Ancak Kütahya AK Parti belediye başkan adaylığı için bazı isimler geçse de AK Parti Kütahya belediye başkan adayları resmi olarak açıkanmadı.

MHP'nin Kütahya belediye başkan adayı Prof. Dr. Alim Işık olmuştu.

Kütahya 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu % 48.9

MHP adayı Alim Işık % 46

SP adayı İsmail Tunca % 2.4

Kütühya 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 54.92

MHP % 18.79

CHP % 12.50

İYİ Parti % 10.81

SP % 1.83

HDP % 0.71

AK Parti Kütahya Milletvekili Listesi:

Ahmet Tan

İshak Gazel

Ceyda Çetin Erenler

MHP Kütahya Milletvekilleri

Ahmet Erbaş

CHP Kütahya Milletvekilleri

Ali Fazıl Kasap

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:01
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
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