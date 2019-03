AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, düzenlediği toplantı ile seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini tanıttı. Pera Salonu’nda gerçekleşen toplantıya kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Toplantıda vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, 50 yıllık planlama ile Kuşadası’nın geleceğini kurtaracaklarını söyledi. Kuşadası’nın kaybedecek ter bir günü bile olmadığına dikkati çeken Fuat Akdoğan, “ Artık bedava denizimizi bile kaybetme noktasındayız. Tek hedefimiz Kuşadası’nı ayağa kaldırmak olmalı. Tüm projelerimizi Kuşadası’nın yeniden ayağa kaldırmak, geleceğini kurtarmak üzerine planladık. Göreve gelir gelmez, halkın katılımı ile 25 kısa vadeli proje ve eylem gerçekleştirilecek. Örneğin Salı Pazarı’ndaki köprülü kavşağı eski haline getireceğiz. Bu acil eylem planımız kapsamında Kuşadası merkezi ile Davutlar, Güzelçamlı ve köylerimizde devreye sokacağımız altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzeniyle ilgili çalışmalarımız var “ dedi.

Konuşmasında projelerini tek tek açıklayan AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, “ Turban Marina alanına Atatürk Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi yapılacak, içinde bin kişilik tiyatro salonu, sergi salonları ve anfi tiyatro olacak. Kuşadası’na yeni pencere açacağız, yaşam sanatı adı altında Kadın Moda Merkezi kuracağız. Kaleiçi’ni ve Kaleiçi sokaklarını düzenleyeceğiz, organik ürün ve el sanatları pazarı kuracağız, şehir atölyeleri oluşturacağız, Kentimizin yaşam ritmini ayağa kaldıracağız. Kuşadası Ormanı, Atatürk Ormanı ve Adagöl Su Bahçesi oluşturacağız, “ Bir İnsan Bir nefes “ diyeceğiz, Kuşadası’nda yaşayan her çocuğun bir dikili ağacı olacak. Kuşadası’nı festivaller şehri yapacağız. Altın Güvercin yeniden kanatlanacak, Her mevsim 5 festival yapacağız. Her daim yukarıya ve ileriye bakan bir Kuşadası oluşturacağız" dedi.

Sahilin yeniden planlanmasına ve projelendirilmesine büyük önem verdiklerini anlatan Fuat Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bütünleşik sahil düzenlemesi yapacağız. 1. Etap Adagöl Kuşadası Yat Limanı arası, 2. Etap Kuşadası Yat Limanı-Kadınlar Denizi arası, 3. Etap Kadınlar Denizi-Karaova Plajı arası, 4. Etap Karaova plajları-Güzelçamlı Milli Parkı girişi arasında olacak. Belediye Kent Meydanı, Tariş Kültür Park, Kese Dağı Projesi, Kamu Hizmet Yerleşkesi, Kervansaray Müze ve Oteli, Kuşadası Kent Arşivi ve Müzesi oluşturacağız. Güçlü bir gelecek için altyapı vazgeçilmezimiz olacak. Tarım ve bilimi turizmle buluşturmak için Tarım ve Bilim Üniversitesi kuracağız. Sizin hayatınız bizim hayatımız olacak. Bu kapsamda Mutlu Yaşam Merkezi, Engelsiz Hayat ve Çocuk Orkestraları oluşturacağız. Atacağımız her adım Güçlü bir Kuşadası için olacak. Davutlar Termal Turizmi, EuroVole Rotası ve Spor turizmi, Kültür ve Doğa Turizmi ve Güzelçamlı Yat Limanı projelerini hayata geçireceğiz. Çeşmelerimizden akan suyu içmeniz için Sarıçay Barajı projesi devreye girecek. Kuşadası’nın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağız"