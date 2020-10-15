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Siyaset AK Parti kurmaylarından tepki: Bir AYM mensubu hukuku katletmiştir
Siyaset

AK Parti kurmaylarından tepki: Bir AYM mensubu hukuku katletmiştir

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın paylaşıma tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, “Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir, utanç vericidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:57:00 -
AK Parti kurmaylarından tepki: Bir AYM mensubu hukuku katletmiştir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. Bu ülkede ışıkların ne zaman kapanacağını ne zaman açık kalacağını sadece milletin kendisi belirler” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise, “Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez” dedi.

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