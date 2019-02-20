AK Parti Konya meclis üyeleri 2019 | Konya AK Parti MHP meclis üyeleri
Konya büyükşehir belediyesi meclis üyeleri. Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Konya Meram belediye meclis üyeleri. AK Parti Konya belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu belediye başkan adayı Ahmet Pekyatırımcı, AK Parti Meram Belediye bakan adayı Mustafa Kavuş’u aday gösterdi. Ahmet Pekyatırımcı ve Mustafa Kavuş ile birlikte Bursa’da yarışacak AK Parti Konya Selçuklu, Meram belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Konya belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.20 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Konya Meram belediye meclis üyeleri. MHP Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, MHP Konya Meram belediye meclis üyeleri. AK Parti Konya belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu belediye başkan adayı Ahmet Pekyatırımcı, AK Parti Meram Belediye bakan adayı Mustafa Kavuş’u aday gösterdi. Ahmet Pekyatırımcı ve Mustafa Kavuş ile birlikte Bursa’da yarışacak AK Parti Konya Selçuklu, Meram belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Konya belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
AK Parti Konya il Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Konya Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Selçuklu Belediye Meclis Üyesi adayları, Mustafa Uzbaş, Mehmet Orhan, Meryem Altıntaş, İbrahim Okur, Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, Mehmet Sevim.
İşte AK Parti Konya Selçuklu belediye meclis üyeleri 2019
Mustafa Uzbaş
Mehmet Orhan
Meryem Altıntaş
İbrahim Okur
Ayşe Lütfiye Poçanoğlu
Mehmet Sevim
Hüseyin Kavas
Ali Gökcuçukur
Tahir Özer
Muhammed Eken
Faruk Ulular
Nedim Selek
Veli Vural
Osman Oflaz
Tuğba Afşar
Mustafa Yavuz Tezcan
Mehmet Çenesiz
Rüstem Raşit Dağ
Mustafa Uysal
Osman Şimşek
Targun Polat
Haluk Tuzak
Muhammed Üsame Erdem
Cem Haylıoğlu
Mahmut Görük
Hasan Aydın
Naime Öksüz
Abdullah Ergin
Hasan Perinçek
Mehmet Yaman
Süleyman Tuğral Tekkanat
Hayrullah Şahin
Bülent Güveren
Hasan Baş
Ali Ziya Yalçınkaya
Gürsel Çakar
Hasan Deler
Haziret Yetiş
Ayşe Atan
Yusuf Cihan Kaya
Selçuklu MHP’den listeye giren meclis üyesi adayları:
1. Hüseyin Kavas
2. Osman Oflaz
3.Haluk Tuzak
4. Hasan Perinçek
5. Hasan Deler
Yedek
1.Bahri Kalaycı
2.Ali Erkoyuncu
3.Aysun İlerigiden
4.Mehmet Tunç
5.Ali Sait Alkış
MHP Meram Meclis Üyesi adayları;
1-Mustafa Kemal İzgüt
2-Mahmut Yaman
MHP Yedek
1-Eray Bağcı
2-Mustafa Kemal Özlük
AK Parti Konya Karatay belediye meclis üyeleri listesi 2019
Ahmet Mıhçı
Eyüp Han Ünal
Fatma Kola Bozkurt
İsmail Küçüktoka
Erkan Aslan
Nazım İreş
Mehmet Rıza Özsakal
İbrahim Canpolat
Şecaattin Küçükdağ
Şaban Önal
Sıktı Erben
Mevlüt Kanat
Mustafa Kaçar
Esma Çokmen
Ömer Karapınar
Mesut Çivici
Adil Tosun
Kemal Özarpa
Ömer Karaer
Hasan Ali Ünlü
Sevim Betül Baloğlu
Ertan Gökerik
Hasan Hüseyin Özmen
Mustafa Küçükiplikçi
Zahit Emre Gürsel
Aliye Alkan
Ferhat Şahin
Mustafa Özeskiciler
Ömer Büyükgöker
Ali Yıldırım
Emine Kamancı
MHP listesinden Karatay Belediyesi Meclis Üyesi aday isimleri
1-Ömer Karaer
2-Ömer Karapınar
MHP Yedek
1-Hasan Hüseyin Kıcık
2-Şaban İnal
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