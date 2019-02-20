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AK Parti Konya meclis üyeleri 2019 | Konya AK Parti MHP meclis üyeleri

Konya büyükşehir belediyesi meclis üyeleri. Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Konya Meram belediye meclis üyeleri. AK Parti Konya belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu belediye başkan adayı Ahmet Pekyatırımcı, AK Parti Meram Belediye bakan adayı Mustafa Kavuş’u aday gösterdi. Ahmet Pekyatırımcı ve Mustafa Kavuş ile birlikte Bursa’da yarışacak AK Parti Konya Selçuklu, Meram belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Konya belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
AK Parti Konya meclis üyeleri 2019 | Konya AK Parti MHP meclis üyeleri

Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Konya Meram belediye meclis üyeleri. MHP Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, MHP Konya Meram belediye meclis üyeleri. AK Parti Konya belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu belediye başkan adayı Ahmet Pekyatırımcı, AK Parti Meram Belediye bakan adayı Mustafa Kavuş’u aday gösterdi. Ahmet Pekyatırımcı ve Mustafa Kavuş ile birlikte Bursa’da yarışacak AK Parti Konya Selçuklu, Meram belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Konya belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Konya il Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Konya Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Selçuklu Belediye Meclis Üyesi adayları, Mustafa Uzbaş, Mehmet Orhan, Meryem Altıntaş, İbrahim Okur, Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, Mehmet Sevim.

İşte AK Parti Konya Selçuklu belediye meclis üyeleri 2019

Mustafa Uzbaş

Mehmet Orhan

Meryem Altıntaş

İbrahim Okur

Ayşe Lütfiye Poçanoğlu

Mehmet Sevim

Hüseyin Kavas

Ali Gökcuçukur

Tahir Özer

Muhammed Eken

Faruk Ulular

Nedim Selek

Veli Vural

Osman Oflaz

Tuğba Afşar

Mustafa Yavuz Tezcan

Mehmet Çenesiz

Rüstem Raşit Dağ

Mustafa Uysal

Osman Şimşek

Targun Polat

Haluk Tuzak

Muhammed Üsame Erdem

Cem Haylıoğlu

Mahmut Görük

Hasan Aydın

Naime Öksüz

Abdullah Ergin

Hasan Perinçek

Mehmet Yaman

Süleyman Tuğral Tekkanat

Hayrullah Şahin

Bülent Güveren

Hasan Baş

Ali Ziya Yalçınkaya

Gürsel Çakar

Hasan Deler

Haziret Yetiş

Ayşe Atan

Yusuf Cihan Kaya

Selçuklu MHP’den listeye giren meclis üyesi adayları:

1. Hüseyin Kavas

2. Osman Oflaz

3.Haluk Tuzak

4. Hasan Perinçek

5. Hasan Deler

Yedek

1.Bahri Kalaycı

2.Ali Erkoyuncu

3.Aysun İlerigiden

4.Mehmet Tunç

5.Ali Sait Alkış

MHP Meram Meclis Üyesi adayları;

1-Mustafa Kemal İzgüt

2-Mahmut Yaman 

MHP Yedek

1-Eray Bağcı 

2-Mustafa Kemal Özlük

AK Parti Konya Karatay belediye meclis üyeleri listesi 2019

Ahmet Mıhçı

Eyüp Han Ünal

Fatma Kola Bozkurt

İsmail Küçüktoka

Erkan Aslan

Nazım İreş

Mehmet Rıza Özsakal

İbrahim Canpolat

Şecaattin Küçükdağ

Şaban Önal

Sıktı Erben

Mevlüt Kanat

Mustafa Kaçar

Esma Çokmen

Ömer Karapınar

Mesut Çivici

Adil Tosun

Ali Şen

Kemal Özarpa

Ömer Karaer

Hasan Ali Ünlü

Sevim Betül Baloğlu

Ertan Gökerik

Hasan Hüseyin Özmen

Mustafa Küçükiplikçi

Zahit Emre Gürsel

Aliye Alkan

Ferhat Şahin

Mustafa Özeskiciler

Ömer Büyükgöker

Burhan Toprak

Ali Yıldırım

Emine Kamancı 

MHP listesinden Karatay Belediyesi Meclis Üyesi aday isimleri

1-Ömer Karaer

2-Ömer Karapınar

MHP Yedek

1-Hasan Hüseyin Kıcık

2-Şaban İnal 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
  1. Bursa
  2. Aydın
  3. AK Parti Konya meclis üyeleri
  4. Selçuklu belediyesi meclis üyeleri
  5. AK Parti Konya Meram belediye meclis üyeleri
  6. MHP Selçuklu belediyesi meclis üyeleri
  7. MHP Konya Meram belediye meclis üyeleri
  8. konya büyükşehir belediyesi meclis üyeleri
  9. karatay belediyesi meclis üyeleri
  10. selçuklu belediyesi başkan yardımcıları
  11. konya selçuklu belediyesi kültür yayınları
  12. selçuklu belediyesi fen işleri
  13. selçuklu belediyesi kültür müdürü
  14. selçuklu belediyesi mali hizmetler müdürlüğü
  15. konya selçuklu ilçesi

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