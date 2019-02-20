AK Parti Konya meclis üyeleri 2019 | Konya AK Parti MHP meclis üyeleri Konya büyükşehir belediyesi meclis üyeleri. Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Konya Meram belediye meclis üyeleri. AK Parti Konya belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu belediye başkan adayı Ahmet Pekyatırımcı, AK Parti Meram Belediye bakan adayı Mustafa Kavuş’u aday gösterdi. Ahmet Pekyatırımcı ve Mustafa Kavuş ile birlikte Bursa’da yarışacak AK Parti Konya Selçuklu, Meram belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Konya belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Konya Meram belediye meclis üyeleri. MHP Selçuklu belediyesi meclis üyeleri, MHP Konya Meram belediye meclis üyeleri. AK Parti Konya belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu belediye başkan adayı Ahmet Pekyatırımcı, AK Parti Meram Belediye bakan adayı Mustafa Kavuş’u aday gösterdi. Ahmet Pekyatırımcı ve Mustafa Kavuş ile birlikte Bursa’da yarışacak AK Parti Konya Selçuklu, Meram belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Konya belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. AK Parti Konya il Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Konya Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Selçuklu Belediye Meclis Üyesi adayları, Mustafa Uzbaş, Mehmet Orhan, Meryem Altıntaş, İbrahim Okur, Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, Mehmet Sevim. İşte AK Parti Konya Selçuklu belediye meclis üyeleri 2019 Mustafa Uzbaş Mehmet Orhan Meryem Altıntaş İbrahim Okur Ayşe Lütfiye Poçanoğlu Mehmet Sevim Hüseyin Kavas Ali Gökcuçukur Tahir Özer Muhammed Eken Faruk Ulular Nedim Selek Veli Vural Osman Oflaz Tuğba Afşar Mustafa Yavuz Tezcan Mehmet Çenesiz Rüstem Raşit Dağ Mustafa Uysal Osman Şimşek Targun Polat Haluk Tuzak Muhammed Üsame Erdem Cem Haylıoğlu Mahmut Görük Hasan Aydın Naime Öksüz Abdullah Ergin Hasan Perinçek Mehmet Yaman Süleyman Tuğral Tekkanat Hayrullah Şahin Bülent Güveren Hasan Baş Ali Ziya Yalçınkaya Gürsel Çakar Hasan Deler Haziret Yetiş Ayşe Atan Yusuf Cihan Kaya Selçuklu MHP’den listeye giren meclis üyesi adayları: 1. Hüseyin Kavas 2. Osman Oflaz 3.Haluk Tuzak 4. Hasan Perinçek 5. Hasan Deler Yedek 1.Bahri Kalaycı 2.Ali Erkoyuncu 3.Aysun İlerigiden 4.Mehmet Tunç 5.Ali Sait Alkış MHP Meram Meclis Üyesi adayları; 1-Mustafa Kemal İzgüt 2-Mahmut Yaman MHP Yedek 1-Eray Bağcı 2-Mustafa Kemal Özlük AK Parti Konya Karatay belediye meclis üyeleri listesi 2019 Ahmet Mıhçı Eyüp Han Ünal Fatma Kola Bozkurt İsmail Küçüktoka Erkan Aslan Nazım İreş Mehmet Rıza Özsakal İbrahim Canpolat Şecaattin Küçükdağ Şaban Önal Sıktı Erben Mevlüt Kanat Mustafa Kaçar Esma Çokmen Ömer Karapınar Mesut Çivici Adil Tosun Ali Şen Kemal Özarpa Ömer Karaer Hasan Ali Ünlü Sevim Betül Baloğlu Ertan Gökerik Hasan Hüseyin Özmen Mustafa Küçükiplikçi Zahit Emre Gürsel Aliye Alkan Ferhat Şahin Mustafa Özeskiciler Ömer Büyükgöker Burhan Toprak Ali Yıldırım Emine Kamancı MHP listesinden Karatay Belediyesi Meclis Üyesi aday isimleri 1-Ömer Karaer 2-Ömer Karapınar MHP Yedek 1-Hasan Hüseyin Kıcık 2-Şaban İnal

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