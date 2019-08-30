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AK Parti klibinde, Erdoğan’ın FETÖ sözleri sansürlendi mi?

AK Parti'nin 18'inci yıl dönümü nedeniyle yayınlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir taraftan PKK, bir taraftan FETO..." şeklindeki sözleri eksik yayınlandı. Klipte, Erdoğan'ın FETO'ya yönelik sözlerine yer verilmedi. Bu durumun kasıtlı yapılıp yapılmadığı sorusu gündeme geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen demokrasi nöbetlerinin sonuncusunda yaptığı konuşma, “Bir taraftan PKK, bir taraftan FETO, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG topunuz gelin” demişti.

Erdoğan’ın 10 Ağustos 2016 tarihinde Beştepe’de yaptığı bu konuşma geçen hafta yayımlanan AK Parti 18. Kuruluş yıldönümü videosuna da girdi. Ancak videoda, “Bir taraftan FETO” sözlerinin çıkartıldığı görüldü. Klibi hazırlayanların neden böyle bir makaslama yaptığı merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:26
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. 15 Temmuz
  3. PKK
  4. FETÖ
  5. DAEŞ
  6. PYD
  7. YPG

YORUM YAZ

  • Soru yorumSoru yorum18 dk önce
    Anlaşılan bu fetocu münafıklarla irtibatli akp li yöneticilerin bazıları hala bu örgüte bilerek yada bilmeyerek ekmek yediriyor. Yada akp de bu işi yaptıran kişi tuzağa düşürülmüş. O konuşmayı akp lilerin yüzde 90 ı harfi harfine bilir. Klibi makaslayip fetoyu çıkaran lavugun bunun fark edileceğini dusunmemis olması kadar saçma bir şey olamaz. Bile bile feto kesilmiş. Biz hala buralardayız diyor adamlar.
  • SüleymanSüleyman27 dk önce
    Fetöyle mücadele ediyiruz diye diye memlekette ne kadar garip gureba varsa içeri doldurdunuzAma demekki asıl fetö ak partinin içindeymiş be uyanın be uyanınUyan artık tayip erdoğan uyan artık ak partiUyanın artık eey akit medya Uyan artık ali karahasanoğluUyan artık fatin dağıstanlıVay be kime söylüyorsak
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 29 dk önce
    Kozmik Bülent in var oldugu yerde fetö olur, BÜLENT i takip edin fetö ye ulaşırsınız....
  • NurNur44 dk önce
    Bu adiler imansızlar mürtedler sarmış her yani Allahım Erdoğana yardım et bu ülkeyi koru bu papaz dan ve uşaklardan da. Bu artık belli bunlar uluslar arası bir şebeke bu milleti uyandır Rabbim !! Mecliste orduda ak partide yazılı ve görsel basında bu ve bununlar gibi hain kaynıyor Allahım kahrı perişan et bunları fırsat vermeezanlarımızı susturma ya Rabbi bayraklarımızı indir me

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