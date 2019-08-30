AK Parti klibinde, Erdoğan’ın FETÖ sözleri sansürlendi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen demokrasi nöbetlerinin sonuncusunda yaptığı konuşma, “Bir taraftan PKK, bir taraftan FETO, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG topunuz gelin” demişti.

Erdoğan’ın 10 Ağustos 2016 tarihinde Beştepe’de yaptığı bu konuşma geçen hafta yayımlanan AK Parti 18. Kuruluş yıldönümü videosuna da girdi. Ancak videoda, “Bir taraftan FETO” sözlerinin çıkartıldığı görüldü. Klibi hazırlayanların neden böyle bir makaslama yaptığı merak konusu oldu.