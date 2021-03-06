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Siyaset AK Parti Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurdu! "Bir kere daha ilan etti"
Siyaset

AK Parti Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurdu! "Bir kere daha ilan etti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan milli güvenlik sorunudur" şeklindeki sözlerini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:45:00 -
AK Parti Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurdu! "Bir kere daha ilan etti"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.
  • Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak MAVİ VATAN 2021 TAKTİK TATBİKATI vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır.
  • Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan’ın Ermenistanı’nın ve Enosis zihniyetinin “milli güvenlik sorunu” olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu’nun da Cumhurbaşkanımızı “milli güvenlik sorunu” görerek bu sıralamada konumlanması manidardır.
  • Karabağ’da, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye’nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak “milli güvenlik” perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir.
  • Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek “milli iradeyi” hedef alan Kılıçdaroğlu’nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı “milli güvenlik sorunu” diyerek hedef alması “demokrasi”den nasibini almadığını kanıtlamaktadır.
  • Kılıçdaroğlu’nun “milli güvenlik sorunu” ifadesi milli olmadığı gibi demokratik de değildir. Bu Türkiye’nin milli güvenliği konusunda pusulası olmayan birinin yaklaşımıdır.
  • Kılıçdaroğlu’nun Sn Cumhurbaşkanımızı milli güvenlik konusunda hedef göstererek Türkiye’ye karşı hangi dayatmayı savunduğunu ve hangi anti-demokratik tutum içerisine girdiğini kendisine sormak demokratik sorumluluğumuzdur.
  • Sn Cumhurbaşkanımız için “milli güvenlik sorunudur” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye siyaseti için bir “demokrasi sorunu” olduğunu her geçen gün yeniden ortaya koymakta ve provokasyonu bir siyaset tarzı olarak benimsediğini göstermektedir.
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Yorumlar

ERMAN

Evet Erdoğanın yokluğu milli güvenlik sorunudur.
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