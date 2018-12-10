AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kayseri belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Melihgazi belediye başkan adayı, AK Parti Pınarbaşı belediye başkan adayı, AK Parti Akkışla belediye başkan adayı, Bünyan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Develi belediye başkan adayı, AK Parti İncesu belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Kayseri ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Trabzon’da Murat Zorluoğlu, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Kayseri belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Kayseri belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu. AK Parti'nin Kayseri ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kayseri belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 27

CHP % 8

BBP % 2

Melikgazi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç % 61.2

MHP adayı Kamil Karamete %25.5

CHP adayı Uğur Seten 8.3

Akkışla belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 29

CHP % 22

MHP % 21

DP % 17

SP % 5

Bünyan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 38

CHP % 8

Develi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 37

CHP % 3

Pınarbaşı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 54

AK Parti % 35

CHP % 7