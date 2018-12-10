0553 313 94 23

AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kayseri belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Melihgazi belediye başkan adayı, AK Parti Pınarbaşı belediye başkan adayı, AK Parti Akkışla belediye başkan adayı, Bünyan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Develi belediye başkan adayı, AK Parti İncesu belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Kayseri ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:39
AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kayseri belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Melihgazi belediye başkan adayı, AK Parti Pınarbaşı belediye başkan adayı, AK Parti Akkışla belediye başkan adayı, Bünyan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Develi belediye başkan adayı, AK Parti İncesu belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Kayseri ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Trabzon’da Murat Zorluoğlu, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Kayseri belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Kayseri belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu. AK Parti'nin Kayseri ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kayseri belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 27

CHP % 8

BBP % 2

Melikgazi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç % 61.2

MHP adayı Kamil Karamete %25.5

CHP adayı Uğur Seten 8.3

Akkışla belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 29

CHP % 22

MHP % 21

DP % 17

SP % 5

Bünyan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 38

CHP % 8

Develi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 37

CHP % 3

Pınarbaşı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 54

AK Parti % 35

CHP % 7

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:39
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Sivas
  7. Siirt
  8. Kayseri
  9. Kars
  10. İzmir
  11. Bilecik
  12. Ankara
  13. Ağrı
  14. AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  15. AK Parti Melihgazi belediye başkan adayı
  16. AK Parti Pınarbaşı belediye başkan adayı
  17. AK Parti Akkışla belediye başkan adayı
  18. Bünyan AK Parti belediye başkan adayı
  19. AK Parti Develi belediye başkan adayı
  20. AK Parti İncesu belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşi tarafından vurulan kadınla oğlunun cenazeleri defnedildi
    1. Eşi tarafından vurulan kadınla oğlunun..
    2. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    4. Bahçeli'den Binali Yıldırım açıklaması
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan..
    6. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
    7. Turkcell'li yüzücüler dünya arenasında
    8. Sözcü yazarlarına FETÖ'den hapis talebi
    9. Meteoroloji uyardı! Ankara'ya kar..
    10. Korkutan haber! 13 öğretmen yaralı
    11. Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru
    12. Kartal'dan İstanbul Havalimanına nasıl..
    13. Setur'un Nişantaşı şubesi açıldı
    14. Taksim'den İstanbul Havalimanına nasıl..
    15. Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri..
    16. Ali Koç'tan Kılıçdaroğlu'na: 30 milyon..
    17. Bozkurt işaretiyle ilgili flaş..
    18. Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Geri..
    19. Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019
    20. Ankara'ya kar geliyor
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!