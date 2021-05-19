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Gündem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e Kazakistan'dan onur diploması
Gündem

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e Kazakistan'dan onur diploması

Uçakta rahatsızlanan Kazakistan uyruklu Bolathan Yerdana bebeğe müdahale ederek hayatını kurtaran AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e Kazakistan'dan onur diploması verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:43:00 -
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e Kazakistan'dan onur diploması

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e, mart ayında uçakta rahatsızlanan Kazakistan uyruklu bir bebeğe müdahale ederek hayatını kurtardığı için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev imzalı "onur diploması" verildi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Bolathan Yerdana bebeğin hayatını kurtaran doktor kökenli Şeker'i, Meclis'te ziyaret etti.

Saparbekuly, Şeker'e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in imzaladığı "onur diploması"nı törenle takdim etti. Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de katıldı.

Programda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, kendisine tevdi edilen onur diploması için şükranlarını ileterek, diplomayı, Kazak halkının teşekkürü olarak kabul ettiğini belirtti.

Şeker, Cumhurbaşkanı Tokayev'in nazik davranışının, kardeşliğe dayalı ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kazakistan uyruklu Bolathan Yerdana bebeğin hayatını kurtardığı anları hatırlatan Şeker, "Oluş şekli üzücü ama sonuç itibarıyla bizleri mutlu eden bir olaya şahitlik ettik. Vesile ettiği için de Rabbim'e şükrediyorum." dedi.

İkiz bebeklerden biri olan Bolathan bebeğin ailesiyle halen görüştüğünü ifade eden Şeker, "Orada da evlatlarımız oldu. Bahtları açık olsun. Hayatlarındaki en büyük sıkıntıyı geçirmiş olsunlar. Bundan sonra da hem Türkiye'ye hem Kazakistan'a hem Türki Cumhuriyetlere hem de gönül coğrafyamıza hizmet edecek evlatlar olsunlar. İnşallah kendileri de doktor olur, hayat kurtarmaya devam ederler." diye konuştu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly de Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in, "Kendin için çalışırsan, kendisi için otlayan hayvanın birisi olursun. İnsanlık borcu için çalışırsan, Allah'ın sevgili kullarından biri olursun." sözlerini hatırlatarak, Şeker'e, davranışı için teşekkür etti.​​​​​​​

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