AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadeleyle ilgili yaptırımların artırılması konusundaki kanun teklifini Meclis'e sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması, spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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