AK Parti kampı ve beklentiler... "Söylem, eylem ve kadro tazelenmesi" arzulanan bu süreçte, malûmu ilânla yetinmek AK Partilileri kesmez

AK Parti'nin geleneksel kampları 31 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. İlk gün hazırlıklarla geçti, asıl toplantılar ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Oturumlar arasında ekonomi, eğitim ve dış politika gibi önemli konular ele alındı​​. Kampa dair detayları aktaran Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu şunları kaydetti:

"Elbette, AK Parti kamplarının kendine özgü bir formatı var. Gelenekselleşmiş oturum biçimleri tabii ki faydalı oluyordur. Ama bugünkü şartlarda standart uygulama yeterli midir? Emin olamadım.

Dilerseniz, biraz açayım...

31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan geniş kapsamlı değerlendirme dizisinin ilk günü yerleşme ve hazırlık bölümü.

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Asıl toplantı bugün. Tabii ki merakla beklenen kısmı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık hitabı...

Sonrası ise sırayla şu şekilde:

Genel Merkez Çalışmaları Oturumu... Genel Başkanvekili Efkan Ala moderatörlüğünde Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir.

TBMM AK Parti Grubu Çalışmaları Oturumu... AK Parti TBMM Grubu Başkanı Abdullah Güler moderasyonunda grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri.

Eğitim Oturumu... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Ekonomi, Enerji, Tarım oturumu... Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş yönetiminde; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı.

2 Haziran Pazar günü ise...

Adalet, Güvenlik ve Dış Politika Oturumu... Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı moderatörlüğünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Ardından...

GENEL İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özel vurgularını içeren kapanış konuşması...

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Burada özellikle, 105 dakika olarak planlanan son oturuma odaklanmak durumundayız...

Kuşkusuz önceki oturumlardaki parti ve meclis faaliyetleri anlatımının, bakanların güncel bilgi paylaşımlarının milletvekilleri ile partinin yetkili kurulundaki isimler bakımından gerekli olduğu açık.

Ancak...

AK Parti'ye gönül verenler bakımından... 31 Mart Seçimleri'nin detaylı analizi, vekillerin sahadan aktarımları, 'eldivensiz' konuşmaları her şeyden öte önemli.

Denilebilir ki...

Genel Merkez ve bakan oturumlarında, "soru-cevap" bölümü de olacak. Ekonomiden dış politikaya kadar seçime etki eden faktörler bu sırada ele alınacak.

Oysa bu tarz tespitlerin vekillere yansıtılması zaten olması gereken. Halbuki beklenen kısım, 1 saat 45 dakikaya sığdırılan, "hızlandırılmış değerlendirmelerin" mana ve ehemmiyetinde! Yerleşik hükümet politikalarının tabana yayılmasından ziyade, tabandaki siyasetin Ankara'ya tesiri bu sıralar mutlak zorunluluk. Yani... Uygulamaların tabandaki karşılığı, artı ve eksileri, seçmenin sabır katsayısı, ince ayar gerektiren yönler, geleceğe yön verecek başlıklar olarak ekstra değerli.

Neden?

"Söylem, eylem ve kadro tazelenmesi" arzulanan bu süreçte, malûmu ilânla yetinmek AK Partilileri kesmez!

Şunu da eklemeden geçemeyiz...

Kamp sırasında, Sn. Cumhurbaşkanının, milletvekillerine birebir zaman ayırması, organik siyasi açıklamaları dinlemesi, genel değerlendirmelerden bir tık fazla fayda üretiyor.

Bu noktada...

AK Parti'nin kurumsal kimliğine ve birikimine güvenenlerin, umudu yine de boşa çıkmayacaktır. Ama bir şartla... 2017'deki referandumdan bu yana İstanbul ve Ankara'da birinci olamayan AK Parti'nin, sadece konjonktürel gerekçelerle yetinmeyip, yeni bir hikâye yazma azim ve kararlılığı ile bu kampı tamamlaması kaydıyla..."