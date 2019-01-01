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AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Duhan Kalkan kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Duhan Kalkan oldu. Duhan Kalkan'ın Kalecik belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Duhan Kalkan kimdir? Duhan Kalkan nereli ve kaç yaşında? Duhan Kalkan hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 19:01
AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Duhan Kalkan kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Duhan Kalkan oldu. Duhan Kalkan'ın Kalecik belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Duhan Kalkan kimdir? Duhan Kalkan nereli ve kaç yaşında? Duhan Kalkan hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Duhan Kalkan Kimdir?

2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda kariyer uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında devlet memurluğundan kendi isteğiyle ayrılarak Ankara barosu bünyesinde serbest avukatlığa adım atmıştır.
Çift lisans mezunudur. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden, 2017 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesinde Enerji üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak, doktora derecesini almıştır.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:01
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