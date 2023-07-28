AK Parti kaçkını Mustafa’dan bomba itiraf! Vay vay vay

Ahmet Davutoğlu yancısı Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, siyasi atmosferi değerlendirdiği yazısında, muhalefetin yenilgisini hâlâ tamamlamadığını belirterek, "Sandıklar açılmaya devam ediyor" benzetmesini yaptı.

Karaalioğlu, "Seçim bitti ama hâlâ sandıklar açılmaya devam ediyor gibi bir atmosfer var. Seçim sonrası siyasal tablodan yeni sandık haberleri geliyor ve iktidar muhalefetle arasındaki mesafeyi daha da artırıyor. Muhalefetin tümden boş bıraktığı alan iktidar siyasal ve psikolojik üstünlüğünü o kadar hızlı geliştiriyor ki 52’ye 48 bile anlamını yitirdi, yitirecek" itirafında bulundu.

Karaalioğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de muhalefetin yenilgisi tamamlanmamış görünüyor, seçim olmasa da sandıklar açılmaya devam ediyor! Fark büyüyor. Hem değişime kayıtsız kalarak, hem de içerik üretmekte zorlanarak sıkıştıkları eylemsizlik haliyle zayıflamayla devam ediyorlar."

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