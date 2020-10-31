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Aktüel AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası "sabır" uyarısı:
Aktüel

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası "sabır" uyarısı:

"Artçılar devam ettiği için tehlike henüz geçmiş değil. İzmirli hemşehrilerimizin biraz daha sabırlı, biraz daha tedbirli olmasını istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:23:34 -
AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası "sabır" uyarısı:

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, artçıların devam etmesi nedeniyle tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, İzmirlilerden sabırlı olmalarını istedi.

Yıldırım, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, depremin üzerinden yaklaşık 20 saatin geçtiğini ve bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini dile getirdi.

Sahada 9 binada yoğun ve insan üstü bir gayretle çalışmaların devam ettiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sabah itibarıyla bakanlarımız, Belediye Başkanımız, Ege Ordu Komutanımız, milletvekillerimiz ve bütün ilgililer, arama-kurtarma faaliyetinde bulunan bütün kurumların temsilcileri burada. Bir durum değerlendirmesi yapıldı. Bundan sonra atılacak adımlar konusunda bir karar verildi. Şu an itibarıyla 25 vefatımız var. Yaralılar tedavi görüyor. 804 yaralımız var. Sevindirici olan, 100 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Gerek barınma, gerek yiyecek-içecek imkanları konusunda da Türk Kızılay koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları uyum içinde bir çalışma gerçekleştiriyor."

Yıldırım, yıkılmamış fakat riski devam eden, emniyetli olmayan binaların tespitinin yapılacağına değinerek, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluşturduğu ekiplerin sahaya girdiğini bildirdi.

Dün gece sabaha kadar milletvekillerinin, bakanların enkaz kaldırma mahallinde vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Onların taleplerini, beklentilerini karşılama konusunda da yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyemiz yine yiyecek konusunda, barınma konusunda gerekli çalışmaları yaptı. Artçılar devam ettiği için tehlike henüz geçmiş değil. Bu konuda özellikle İzmirli hemşehrilerimizin biraz daha sabırlı, biraz daha tedbirli olmasını istiyoruz. Zamana karşı yarışarak bu gayreti gösteren bütün arama-kurtarma ekiplerine anlayış göstermelerini bekliyoruz. Özellikle onların daha rahat çalışması açısından buna ihtiyacımız var."

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