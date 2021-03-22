AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Felaketin eşiğinden döndük!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medyada yayımladığı videoda, pandemi sürecinde CHP'nin algı operasyonlarını ve yaptığı saçmalıkları hatırlatarak, CHP ve ortaklarının iktidarda olmuş olsaydı felaket yaşanacağını söyledi.

"Devletimizi aciz göstermek için ellerinden geleni yaptılar"

CHP'nin pandemi sürecinin başından itibaren devlete ayak bağı olduğunu söyleyen Özalan, "Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin üzerinden 1 sene geçti. Böyle zorlu bir dönemde bile muhalefet, millete ve devlete ayak bağı olmaya çalışmaktan vazgeçmedi. Yalanlarla, iftiralarla ve provokasyonlarla milleti kışkırtmaya çalıştılar. Devletimizi aciz göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Milletin sağlığı söz konusuyken bile algı operasyonlarını sürdürdüler. Saçmalıklarıyla alay konusu oldular. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde çıkıp utanmadan "CHP olmasa, salgın sürecinde Türkiye'de kaos çıkardı" dedi." şeklinde konuştu.

CHP'nin saçmalıkları ve yalanları

"Salgınla mücadele sırasında CHP'nin neler yaptığını, daha doğrusu nasıl saçmaladığını bir hatırlayalım." diyerek CHP'nin yaptığı saçmalıkları hatırlatan Özalan, "Mesela CHP'nin işsiz, şovmen ve vizyonsuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de görülen ilk vakalar sonrası kameralar karşısına geçip dezenfektan tarifi verdi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, çıkıp Koronavirüs'le nasıl mücadele edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı. "Salgınla mücadele çok basit, yapmanız gereken 2 şey var, virüsün insanlara bulaşmasını engelleyeceksiniz, bulaşanları da tedavi edeceksiniz" diyerek müthiş zekasını konuşturdu. Yine Kemal Kılıçdaroğlu, oyun oynanamayan kahvehaneler için, "Her elde yeni deste kağıt açılsın" gibi beyin yakan bir tavsiyede bulundu.

Mesela Adana Sahra Hastanesi... CHP'li yetkililer, övgüyle ve kasıla kasıla duyurdu. Herkes şaşkındı, CHP ilk defa gerçek bir icraat mı yaptı diye! Sonra bir ortaya çıktı ki ortada hastane falan yok. Tabii yine rezil, kepaze oldular. Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayı reddeden CHP, maskeli heykel dikip "Salgınla mücadele ediyoruz" dedi. Hele bir solunum cihazı denemeleri vardı ki evlere şenlik. Olmayan Adana Sahra Hastanesi'nden farksızdı. Muhalefetin zekasına, vizyonuna ve insafına muhtaç kalsaydık, ülke ve millet olarak yanmıştık. Cumhurbaşkanımız "Şehir Hastaneleri benim rüyam" derken, CHP ve ortakları "Gereksiz" diyerek karşı çıkıyordu. Şehir hastanelerinin, salgınla mücadelede nasıl hayati rol oynadığını hep beraber gördük." dedi.

Alpay Özalan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Salgının dünyayı sardığı ve ülkelerin hastane yatağı krizi yaşadığı 2020 yılında bile 8'i şehir hastanesi olmak üzere toplam 25 hastane açıldı. Yine dünyada büyük bir solunum cihazı krizi yaşanırken, yerli solunum cihazımızı üretip seri üretime geçtik. Dünyadan sipariş yağdı ve ihraç etmeye başladık. Tedavi ücretsiz, ilaç ücretsiz, aşı ücretsiz...

Dünyayı kasıp kavuran salgını geçelim, eskiden sıradan bir günde bile vatandaşlarını sağlık konusunda süründüren bir Türkiye vardı, AK Parti'yle çağ atladık. Vizyonuyla ve sosyal devlet anlayışıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim yaptı. Vizyonu, maskeli heykel dikmek ve kahvehanelerde her elde yeni deste kağıt açtırmak olanlar, bu müthiş devrimi küçümsüyor.

Çapsız, vizyonsuz, çağdışı ve insana gram değer vermeyen bu muhalefet, salgın döneminde ülkeyi yönetmediği için çok şanslıyız. Aslında kaos, CHP ve ortakları iktidarda olsaydı yaşanırdı. Allah ülkemizi ve milletimizi korudu. Yoksa ilaç niyetine heykel, olmayan hastanede tedavi ve anasınıfı öğrencisinin ev ödevi düzeyindeki solunum cihazı düşecekti payımıza. Felaketin eşiğinden döndük...