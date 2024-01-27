AK Parti İzmir adayları açıklanıyor

AK Parti İzmir İlçe Aday Tanıtım Toplantısı başladı. Toplantı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın konuşmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Sabah yaşadığımız 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ardında bugün de ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklamak için bir aradayız.

Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum.

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Türkiye'de artık sadece şovla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir.

Hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi temel altyapılarıyla donattık. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım.

Merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz, ulaşımıyla, suyuyla, çevresiyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine yanıt verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim.

Bizim adaylarımızın gözü, gönlü başka yerlerde olan isimler gibi değildir.

Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?

Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası, bu toprakları yeniden işgal girişiminin parçasıdır. Kimi zaman vesayetin ayak oyunlarıyla, kimi zaman darbeyle, kimi zaman terörle bu ülkenin en güzel yılları heba edildi. Emperyalist güçler bu sinsi oyuna içeriden destek verecek maşaları daima buldular.

Kalkınma hamlemizi, her alanda başlattığımız yatırım seferberliğini hiç aksatmadan yürüttük. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun taşlarını da döşedik.

Tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Seçimlerin tamamında alnımızın akıyla sandıktan 1. olarak çıkmayı başardık. 18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız.

İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum.

Bu şehre aşkla hizmet edenler İzmirlidir. İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Haliç böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat başa geldi, Haliç yine eski hale geldi. Şu güzelim Körfezi kokutup sonra kimyasal maddeyle o kokuyu bastıranların bu şehre verebilecekleri hiçbir şey yoktur.

İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz. Bunlar da darbecilikle övünmekten, ecdada ve insanımızın değerine küfür etmek kadar rezillik var.

Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, partimizin her kategorisinde İzmir'e hizmet etmiş kardeşimizdir.

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI'NIN İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



ALİAĞA: SERKAN ACAR - MHP ADAYI



BALÇOVA: EROL EROĞLU



BAYIRDIR: UĞUR DEMİREZEN



BAYRAKLI: BİLAL KIRKPINAR

BERGAMA: SADIK DOĞRUER

BEYDAĞ: HÜSEYİN AY

BORNOVA: CEVDET ÇAYIR

BUCA: ADNAN ÖZTEKİN

ÇEŞME: ESAT TANIK - MHP ADAYI

ÇİĞLİ: MURAT GÖKÇEKAYA

DİKİLİ: SEMA AKINCI - MHP ADAYI

FOÇA: TANER ACAR - MHP ADAYI

GAZİEMİR: DENİZ DOĞAN

GÜZELBAHÇE: GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU

KARABAĞLAR: MEHMET SADIK TUNÇ



KARABURUN: EYÜP KAYKAÇ



KARŞIYAKA: İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU



KEMALPAŞA: GALİP ATAR



KINIK: SAMİ MOLLA AHMET



KİRAZ: SALİHA ÖZÇINAR



KONAK: CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

MENDERES: SİNAN AKDENİZ



MENEMEN: AYDIN PEHLİVAN



NARLIDERE: MURAT SARMAN



ÖDEMİŞ: ALİ HADİM



SEFERİHİSAR: AHMET AYDIN

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