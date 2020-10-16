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Siyaset AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
Siyaset

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:28:00 -
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın tedavi gördüğü hastahanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kalin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. O, bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Başımız sağ olsun Ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı  bir süre önce evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında yayınlanmış 5 kitabı vardı. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşındaydı.

 

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