AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim heyecanı!
Sandıkların açılıp ilk sonuçların gelmesiyle birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde hareketlilik başladı.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.
Sandıklar açılmaya başlandı, YSK'dan resmi olmayan ilk sonuçlar da gelmeye başladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda da seçim heyecanı yaşanıyor.
İstanbul İl Başkanlığı binasında TRT Haber canlı yayınının ekrana verildiği salonda, gazeteciler sonuçları takip ediyor.
Yoğun güvenlik önlemi!
Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Vatandaşlar da Sütlüce'deki bina önünde toplanmaya başladı.