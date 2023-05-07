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Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı: 14 Mayıs zaferinin meşalesi...
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı: 14 Mayıs zaferinin meşalesi...

Yeniakit Publisher
2023-05-07 16:30:00 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı: 14 Mayıs zaferinin meşalesi...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Büyük İstanbul Mitinginde yaptığı konuşmasında, “14 Mayıs zaferinin meşalesi bu meydanda yakılmıştır” dedi.

AK Parti İstanbul tarafından Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen miting yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla başladı. Miting başlangıcından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından bir konuşma yapıldı. Başkan Kabaktepe kürsüde yaptığı konuşmada katılım sağlayan ve destek verenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Kabaktepe, “Ayın doğuşu değişir, güneşin batışı değişir ama CHP’nin bu millete karşı duruşu değişmez. Herkes biliyor ki kıymetli kardeşlerim bunların derdi millete hizmet değil. Bunların derdi millet değil vatan değil bayrak değil millet hiç değil. Atatürk Havalimanı’nın taşımış olduğu ikinci büyük anlam ise 15 Temmuz hain FETÖ darbesine karşı millet olmanın birlikte var olmanın vatanını bir lider etrafında göğüs göğüse savunmanın direnişin ve mücadelenin sembolü olmasıdır. Şu anda üzerine bastığımız alan cumhurbaşkanımızın FETÖ'cü hainlerin F-16 uçaklarının ölüm tehdidinde korkmadan cesaretle milletine sığınarak Rabbine sığınarak havaalanına indiği ve hain darbecilere vesayete karşı direnişi örgütlediği bir karargahtır” dedi.

“14 Mayıs zaferinin meşalesi bu meydanda yakılmıştır”

Kabaktepe alanı dolduran vatandaşlara destekleri için bir kez daha teşekkür ettiğini kaydederek, “Bizi birileri getirmedi ki birileri götürsün diyoruz. Biz birilerine söz vermedik ki boynumuz bükülsün diyoruz. Biz ülkemizin meydanlarında vesayetle çarpışa çarpışa her şartta her yerde terörün başını eze eze gelen bir hareketiz. Küresel baronlarla kapışa kapışa yürüyen ve kendi ayakları üzerinde var olan bir hareketiz. Buradan bir kez daha sesleniyorum liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı manşetleriyle teslim alacağını zannedenlere İstanbullular adına bu meydandan bu mahşeri kalabalıkla sesleniyorum siz ne derseniz deyin ne manşet atarsanız atın hakikat buradadır millet buradadır, Erdoğan sevdalıları buradadır. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındadır ve arkasında olmaya devam edecek. Alanı dolduran İstanbullu hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 14 Mayıs zaferinin meşalesi bu meydanda yakılmıştır” dedi.

İstanbullular AK Parti mitingine akın ediyor
İstanbullular AK Parti mitingine akın ediyor

Siyaset

İstanbullular AK Parti mitingine akın ediyor
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