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Siyaset AK Parti İstanbul için neden Murat Kurum’u seçti? İşte bomba detaylar!..
Siyaset

AK Parti İstanbul için neden Murat Kurum’u seçti? İşte bomba detaylar!..

Yeniakit Publisher
2024-01-08 14:18:00 - 2024-01-08 14:20:56

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti’nin İBB Başkan adaylığı için belirlediği Murat Kurum hakkındaki dikkat çeken detayları açıkladı.

AK Parti, 26 il için belediye başkan adaylarını açıkladı. En merak edilen ise İstanbul için belirlenecek aday idi. AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum olarak açıklandı.

Deprem tehdidi altında milyonlarca vatandaşın canı tehlikedeyken şehrin en önemli önceliğinin kentsel dönüşüm olduğu konusunda herkes hemfikir iken, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un aday gösterilmesi büyük beğeni topladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, AK Parti’nin Murat Kurum’u aday göstermesi de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, Murat Kurum’un inşaatçı olduğunu, eğitimini bu konuda aldığını ve yüksek lisansının kentsel dönüşüm hakkında olduğunu söyledi. Ayrıca Karahasanoğlu, Murat Kurum’un teknik bir isim olduğunu, iş bitirici özelliği nedeniyle siyasi bir yönü ağır basan değil teknik özelliği ağır basan bir ismin aday yapıldığını belirtti.

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