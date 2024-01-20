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Biyografi AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol kimdir?
Biyografi

AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:20:00 -
AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol kimdir?

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol olarak açıklandı. Peki, Recep Erol kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Recep Erol, 12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Büyükçekmece İlkokulu'nda başlayan ve ortaöğrenimini Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlayan Erol, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

1990 yılında muhasebe sorumlusu olarak özel sektörde iş hayatına atılan Recep Erol, Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanı alarak kendi danışmanlık şirketini kurmuş ve serbest meslek hayatına başlamıştır.

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