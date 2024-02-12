AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan genç öğrencilere 10 bin TL sürprizi

Murat Kurum haberleri: 31 Mart yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbul'a yeni müjdeler verdi.

Gençlere 10 bin TL eğitim desteği

AK Parti İstanbul hesabından yapılan paylaşımlarla Murat Kurum'un İstanbullulara vaatleri açıklandı.

Murat Kurum, İstanbul'da eğitim gören gençlere 10 bin liralık eğitim desteği verileceğini duyurdu.

İşte İstanbul için hayata geçirilecek olan vaatlerden bazıları:

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Gençlerimiz için eğitim olmazsa olmazımızdır. Gençlerimize 10 bin ₺ eğitim desteği veriyoruz. Eğitim bir nesil, İstanbul'un olsun.

Marmara Denizi bizler için paha biçilemez bir değerdir. Arıtma tesislerimizle, bir damla arıtılmamış su denizimize akmayacak. Temiz bir deniz İstanbul'un olsun

Deprem hepimizin hassasiyet gösterdiği birincil konulardan bir tanesi. İşte bu sebeple 650 bin konutla tarihe geçecek dönüşüm hareketi İstanbul'un olsun.