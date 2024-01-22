AK Parti İstanbul adayı Kurum, 25 Ocak'ta projelerini açıklayacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Çarşı esnafını ziyareti sırasında, projelerini 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği toplantıda açıklayacağını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Çarşı esnafı ziyaretinde projelerini açıklayacağı tarihi söyledi.
Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacak. Murat Kurum “Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul’un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız.“ ifadelerini kullandı.