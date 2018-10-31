AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti sandıktan zaferle çıkmak istiyor. Bunun için AK Parti kalesi olan İstanbul’da güçlü adayla İBB’yi yine kazanmak istiyor. AK Parti İstanbul adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi geçiyor.

AK Parti yerel seçimler için startını verdi. Belediye başkan aday adaylarını 5 Kasım’da almaya başlayacak olan AK Parti, bir yandan da başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer büyükşehirlerde ipi göğüslemek için aday belirleme çalışmalarına hız verdi. AK Parti ile MHP yerel seçimlerde ittifak yapmayacak. CHP’nin İstanbul’da HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapacağı söyleniyor. Bunun için AK Parti’nin kalesi olarak bilinen İstanbul’da güçlü aday çıkarması gerekmektedir. AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Yıldırım'ın adı kulislerde konuşuluyor. CHP'de İstanbul adaylığında Muharrem İnce ön planda. İşte partilerin adaylarıyla ilgili kulislere yansıyanlar. İstanbul’da kimin aday gösterileceği konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.