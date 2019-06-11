AK Parti ile MHP il teşkilatları İstanbul’da AK Parti Kilis İl Teşkilatı ile MHP İl Teşkilatı 23 Haziran tarihinde yapılacak İstanbul seçimlerinde Binali Yaldırım’a destek vermek çalışmalara katılmak üzere İstanbul’a gitti.

AK Parti Kilis İl Teşkilatı ile MHP İl Teşkilatı 23 Haziran tarihinde yapılacak İstanbul seçimlerinde Binali Yaldırım’a destek vermek çalışmalara katılmak üzere İstanbul’a gitti.

İstanbul’da 23 Haziranda tekrarlanacak olan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için Ak Parti İl Başkanı Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın,ve Ak Parti Kilis Yönetim kurulu üyeleri İstanbul’a çıkartma yaptı. Heyet ilk ziyaretlerini Seçim Koordinasyon Merkezine yaparak çalışmalara başladı. MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile yönetim kurulu üyeleri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek vermek seçim çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a gitti.

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