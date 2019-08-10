0553 313 94 23

AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehir halkının bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:35
AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehir halkının bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, yaklaşan Kurban Bayramı münasebeti ile başta Nevşehirli vatandaşlar olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.


Kurban Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereketlerle dolu bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Yanar mesajında şunları kaydetti;


“Tüm İslam alemi olarak hep birlikte bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın ve bunu idrak etmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz Sevgi, dostluk ve kardeşlik ikliminin yeşerdiği, yardımlaşma ve dayanışma gibi sadece inananlar arasında hakim olan böyle bir anlayışın da zirve yaptığı böylesine müstesna günleri en iyi bir şekilde değerlendirmenin gerektiğine inanıyorum. Bayramlar, toplumsal barışın ve huzurun pekiştiği; sorunlar bulunsa da yüzlerin güldüğü ve herkesin ortak duygularda birleştiği, insanların birbirleri ile kucaklaştığı ve kenetlendiği, ihtiyacı olanlara, yokluk içinde bulunanlara sahip çıkma, yardım eli uzatma gibi duyguların en üst seviyede değerlendirildiği günlerdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban bayramlarını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere son noktayı koydu: Kurban insan neslinin devamı için Cenab-ı Allah'ın bize hediyesidir
    1. Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere..
    2. Edirne'de yürekler ağza getiren deprem
    3. İSPARK'ın devraldığı otogar..
    4. Emiyet Genel Müdürü Aktaş: "Cep..
    5. En acı bayram
    6. Türkiye'deki tüm noterler dijital..
    7. Belediyeyi göreve çağırıyorum
    8. Akkent’e sıcak asfalt
    9. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
    10. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    11. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    12. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    13. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    14. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    15. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    16. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    17. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    18. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    19. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    20. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    21. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    22. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    23. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    24. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    25. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    26. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    27. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    28. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    29. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    30. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz