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AK Parti İl Başkanı: Tatlıses aday olmayabilir

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İbrahim Tatlıses'in adaylığıyla ilgili konuştu. Şengül, "İbrahim Tatlıses aday olmayabilir, bilmiyoruz siyasette daha çok yeni" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:23
AK Parti İl Başkanı: Tatlıses aday olmayabilir

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 27 Nisan günü, avukatı aracılığıyla AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için İzmir İl Başkanlığı’na başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla geçen cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilen mitinge katılan İbrahim Tatlıses, Erdoğan tarafından sahneye davet edilip, ‘Yaylalar’ şarkısını söylemişti.

İbrahim Tatlıses, bugün de AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ilk kez ziyaret etti. Danışmanı Şule Çınlama ve korumasıyla birlikte AK Parti İzmir il binasına gelen İbrahim Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı. İbrahim Tatlıses, Başkan Şengül´ü beklerken, kendisine soru sormak isteyen basın mensuplarına, açıklama yapmayacağını söyledi. İlerleyen günlerde basın açıklaması yapacağını belirten İbrahim Tatlıses, milletvekilliğine 1’inci bölgeden talip oldu.

İBRAHİM TATLISES: BİZ KENDİ RUHUMUZU BİLİYORUZ

İbrahim Tatlıses ile Aydın Şengül’ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Elinde baston olan İbrahim Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, “Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi  biliyoruz. O nedenle çok önemli değil” dedi.

'SİYASETTE DAHA YENİ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, İbrahim Tatlıses’in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, “Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:23
  1. İzmir
  2. Aydın Şengül
  3. İbrahim Tatlıses

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