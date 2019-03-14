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AK Parti İl Başkanı Şenocak: “İsmail Erdem, Ataşehir’de birçok vizyon proje ortaya koyacak”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İsmail Erdem başkan tecrübeli bir belediye başkanı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
AK Parti İl Başkanı Şenocak: “İsmail Erdem, Ataşehir’de birçok vizyon proje ortaya koyacak”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İsmail Erdem başkan tecrübeli bir belediye başkanı. İsmail Erdem’in Ataşehir’de aday olmasının kıymeti gerçekten çok önemli” dedi.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem ile birlikte Barbaros Mahallesi’nde Trabzonlular Derneğinin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda Trabzonlulara seslenen Şenocak, “İsmail Erdem başkan tecrübeli bir belediye başkanı. Ataşehir’in kaybettiği bir 10 yıl var. Bu yılların telafisinde, buradaki kardeşlerimizi AK Parti hizmetleri ile buluşturacağız” dedi.



“İsmail Erdem’in Ataşehir’de aday gösterilmesinin kıymeti gerçekten önemli”


Şenocak sözlerine şöyle devem etti:


“Sancaktepe’nin bir eski halini, bir de şimdiki halini biliyorsunuz. Ben Sancaktepe’de dolaştığım zaman, yapılan eserlere baktığım zaman gerçekten günlerce konuşulacak önemli eserler yapılmış. Onun için AK Parti belediyeciliğinde başarılı bir belediye başkanımız olan İsmail Erdem’in Ataşehir’de aday gösterilmesinin kıymeti gerçekten çok önemli. İsmail Erdem, vizyonu ile Ataşehir’in çehresini değiştirecek ve birçok prestiji yüksek proje ortaya koyacak. İsmail Erdem’in proje planlamasında Ataşehir’in değerine değer katacak projeler var.”



“1 Nisan sabahı burada ara vermeden başlayalım”


İsmail Erdem ise, “İnşallah sizin desteğinizi de alarak 1 Nisan sabahı itibari ile Ataşehir Belediye Başkanı olarak görev yapacağıma inanıyorum. Bizim ideallerimiz var, hedeflerimiz var. Sancaktepe’de 10 yılda sıfırdan bir şehir kurduk. Ataşehir’e geldiğimizde imar problemleri ile karşılaştık. Yenisahra ve Barbaros Mahalle planlarını bir aylık çalışma ile çıkardık. Kapılarımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açık. Sancaktepe’de 31 Mart’ta görevimiz bitiyor. 1 Nisan sabahı Ataşehir’de ara vermeden çalışmaya başlayalım. Aynı heyecanla hizmetlerimizi ve projelerimizi Ataşehir halkına taşıyalım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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