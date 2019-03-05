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AK Parti İl Başkanı Koca’dan mitinge davet

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, tüm Malatyalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine davet ederek, “Malatya her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaktır” dedi.

05 Mart 2019 Salı 18:37
AK Parti İl Başkanı Koca’dan mitinge davet

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, tüm Malatyalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine davet ederek, “Malatya her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaktır” dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mart Çarşamba günü Malatya’da partisince düzenlenen mitinge katılacak. Miting öncesi bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, tüm vatandaşları mitinge davet etti.


Saat 14.30’da Büyükşehir Belediyesi yanı miting alanında düzenlenecek olan mitinge katılımın her zamanki gibi yoğun olmasını beklediklerini ifade eden Koca, “İnşallah her zaman olduğu gibi yarında yine hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Malatya’ya yakışır bir şekilde uğurlamaya davet ediyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi yoğun bir tempoda il il, ilçe ilçe gezerek mitingler düzenlediğini kaydeden Koca, “Malatya’mızda düzenlenecek olan mitingimize de tüm halkımızı davet ediyoruz. İnşallah meteorolojik verilere göre de yarın hava güzel olacak. Yağış beklenmiyor, sıcaklık normal seyrinde olacak. Malatya her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanına yarın ve 31 Mart’ta da sahip çıkacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:37
  1. doğa

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