AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “Türk gençliği Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacaktır”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türk gençliğinin, ecdadından aldığı ilhamla Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacağını söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, şu ifadelere yer verdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkıp istiklal mücadelemizi ateşleyişini temsil eden 19 Mayıs, aynı zamanda bir milletin yeniden diriliş destanının da sarsılmaz bir hatırasıdır. Mustafa Kemal’in 101 yıl önce, Samsun’dan yakmış olduğu bağımsızlık ateşi, milletimizin cesaret ve öz güveniyle birleşerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdelemiştir. O gün malını, canını, bütün varlığını vatanın kurtuluşu için siper eden ecdadımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bu mücadele uğruna şehit düşmüş bütün istiklal kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yâd ediyoruz. Türk gençliği, ecdadından aldığı ilhamla Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak kudrete ve vizyona sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklalinde gençlerin cephenin en ön saflarında verdiği kararlı ve cansiperane mücadelenin, istikbal mücadelemize de ışık tuttuğuna inanıyoruz. Bu kurtuluş mücadelesinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yerelde şehrimize ve milletimize kutlu olsun.”