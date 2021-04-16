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Siyaset AK Parti iktidarında böyle rahat konuşmak kolay! Muhafazakar vatandaşlara KKTC örneği
Siyaset

AK Parti iktidarında böyle rahat konuşmak kolay! Muhafazakar vatandaşlara KKTC örneği

KKTC'deki kararı hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'de artık Kur'an kurslarının ve İmam Hatiplerin kapatılamayacağı algısı olduğunun altını çizerek, "Tabi AK Parti iktidarında böyle rahat rahat konuşuyorlar. Ama neler olabileceğini görebilmek açısından bir baksınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler oluyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:24:00 - 2021-04-16 16:25:37

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarını kapatma kararı, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

"Türk Cumhuriyeti, demekten de o karar çerçevesinde utanıyorum. Türk isminin bulunduğu bir devletin anayasa mahkemesi nasıl olur da kur'an kurslarını kapatma kararı alabilir?" diyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP zihniyetinin, aynı KKTC'deki gibi bir Anayasa Mahkemesi istediğinin altını çizdi.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki muhafazakar insanlara sesleniyorum. 'CHP de gelse, bu günden sonra artık başörtü yasağı herhangi bir şekilde uygulamaya konamaz' diyorlar. Kur'an kursları engellenemez, İmam Hatiplerin kapatılması hiçbir şekilde söz konusu olamaz' diye bir rahatlık içerisindeler. Tabi AK Parti iktidarında böyle rahat rahat konuşuyorlar. Ama neler olabileceğini görebilmek açısından bir baksınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler oluyor. Adı Türk Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs'ta maalesef ki maalesef CHP kafasındaki adamlar orada Kur'an kurslarını kapatabiliyorlar. Allah korusun, Türkiye'de de benzer bir partinin iş başına gelmesi halinde, istediği kadar yanında milliyetçi İYİ Parti olsun, istediği kadar DEVA Partisi, Gelecek Partisi kuyruğu gibi peşine takılmış olsun, onların katkılarıyla bile iktidara gelmiş olsun, CHP'nin Türkiye'de yapacağı ilk iş Kur'an kurslarını kapatmak, İmam Hatiplerin orta kısımlarını mutlaka kapatmak olacakır."

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