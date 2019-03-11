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AK Parti heyetinden CHP bürosuna ziyaret

Adıyaman'da AK Parti heyeti, CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:27
AK Parti heyetinden CHP bürosuna ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyet Besni ilçesinde CHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, seçim çalışmalarını Besni ilçesinde yürütüyor. Milletvekili Fırat, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Eyüp Emre, İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem ile birlikte ilçede ki seçim çalışmalarına katıldı.

Birbirlerine başarılar dilediler

CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar’ın seçim irtibat bürosunu ziyaret eden AK Parti heyeti, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarından başarılar diledi.

AK Parti heyetini CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve partililer karşıladı. Karşılıklı samimi diyalogların kurulduğu ziyarette her iki partinin yetkilileri birbirlerine başarılar diledi.

"Önemli olan karşılıklı sevgi ve hoşgörü"

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu ve seçmen iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, önemli olan konunun karşılıklı sevgi ve hoşgörü olduğunu söyledi.

CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç ise, yaptıkları ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, siyasi rekabetin seçim sonrası biteceğini ve Besni halkının her zaman birbirine güçlü bağları olduğunu, seçim sonrası yine herkesin birbiriyle ilişkilerinin devam edeceğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:27
  1. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat
  2. CHP
  3. AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Eyüp Emre
  4. İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem
  5. CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar
  6. AK Parti
  7. 31 Mart Yerel Seçim
  8. CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç

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