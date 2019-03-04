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AK Parti heyeti tekstil işçileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, partililer ile birlikte tekstil fabrikalarındaki işçilerle bir araya geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:54
AK Parti heyeti tekstil işçileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, partililer ile birlikte tekstil fabrikalarındaki işçilerle bir araya geldi.


AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve diğer parti yöneticileri Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikaları gezdi. İlk olarak OSB Başkanı kadir Çelenk’i ziyaret eden AK Parti heyeti daha sonra fabrikaları gezdi.


Tekstil fabrikalarında çalışan işçiler ile sohbet eden ve destek isteyen AK Parti heyeti, işletme sahiplerine ve çalışanlara işlerinde başarılar diledi.


Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, “Adıyaman’ın ufkunu genişletecek projelerle, şehrimizi sanayi üretiminde söz sahibi bir il haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız” dedi.


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, işletme sahiplerine ve işçilerine verdikleri destek ve yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.


AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, istihdama katkı sağlayan ve işsizliğin önüne set kuran işadamlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:54
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