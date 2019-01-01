AK Parti Haymana belediye başkan adayı kim? Özdemir Turgut kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut oldu. Özdemir Turgut'ın Haymana belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Özdemir Turgut kimdir? Özdemir Turgut nereli ve kaç yaşında? Özdemir Turgut hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Haymana ilçesi başkan adayı olarak Özdemir Turgut'ı açıkladı. Peki Özdemir Turgut kimdir? İşte ayrıntıları...

Özdemir Turgut Kimdir?

1955 yılında Haymana Yenice'de (Sındıran) doğdu.

Eğitimini tamamladıktan ve askerlik görevini yaptıktan sonra 1977 yılında Ankara’da çalışma hayatına başladı. Başta demir–çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Ansera AVM’nin yapımının da aralarında bulunduğu birçok alanda faaliyetlerde bulundu.Evli olan Özdemir Turgut, 3 çocuk ve 5 torun sahibi. 2004 mahalli seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Ankara Vakfı Üyeliği, Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliği devam etmektedir.

Özdemir Turgut, Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevinde bulundu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçilen Özdemir Turgut, halen bu göreve Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam etmekte.